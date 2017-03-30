Президент «Витязя»: Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф
Президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером Валерием Беловым.
«Сомнений в вопросе продолжения сотрудничества с Беловым, как вы понимаете, не было никаких. Понятно, что теперь стоит задача развить успех. Мы уже все обсудили, поставили задачу не только попасть в плей-офф, но и проходить первый раунд, это необходимо делать», - цитирует Головкова «Р-Спорт».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически