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Президент «Витязя»: Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером Валерием Беловым.

«Сомнений в вопросе продолжения сотрудничества с Беловым, как вы понимаете, не было никаких. Понятно, что теперь стоит задача развить успех. Мы уже все обсудили, поставили задачу не только попасть в плей-офф, но и проходить первый раунд, это необходимо делать», - цитирует Головкова «Р-Спорт».



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