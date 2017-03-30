Президент «Витязя»: Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф

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Сергей Герсонский: Опыт игроков СКА сыграл большую роль в серии с «Локомотивом» Бывший главный тренер «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Сергей Герсонский прокомментировал победу СКА над «Локомотивом» (4-0) в финальной серии Западной конференции.

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Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ак Барсу» в четвертом матче серии с «Магниткой» Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу финальной серии Восточной конференции, в которой «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург».

Майк Кинэн: Надеюсь, приезд «Железного Майка» поможет китайскому хоккею Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал, что готов к новой работе.

СКА в финале Кубка Гагарина, лидерство Медведевой на ЧМ и шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

Медведев: Жаловаться на судейство – опасная вещь. Боги за это наказывают (видео) Обозреватель «Советского спорта» после матча «Локомотив» – СКА поговорил с членом совета директоров питерцев.

«Ак Барс» – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск) В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Илья Ковальчук: Пусть «Магнитка» победит в четверг – раньше начнем финал (видео) Обозреватель «Советского спорта» после матча «Локомотив» - СКА (1:2) послушал тренеров команд, а также капитана гостей Илью Ковальчука.

«Мы не заслужили 0-4». Полярные эмоции СКА и «Локо» после финала Запада Алексею Кудашову пришлось разговориться, игроки СКА общались на радостях без проблем, а ярославцы выдавливали из себя последние слова сезона

Илья Ковальчук: Надеемся, все игроки СКА восстановятся к финалу Кубка Гагарина Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции.

Виктор Тихонов: Игроки СКА знали, что серия с «Локомотивом» не будет проходной Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.

Евгений Дадонов: Не было никаких сомнений в Шестеркине Нападающий СКА Евгений Дадонов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.

Егор Коршков: Мне было бы приятно, если бы Кудашов остался главным тренером «Локомотива» Форвард «Локомотива» Егор Коршков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

Даниил Апальков: «Локомотив» не заслужил 0-4 от СКА Форвард «Локомотива» Даниил Апальков поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

Александр Медведев: Тех, кто жалуется, наказывают хоккейные боги Член правления СКА Александр Медведев поделился мнением о судействе в финале Западной конференции КХЛ между армейцами и «Локомотивом».

Борис Михайлов: Это был матч имени Шестеркина Двукратный олимпийский чемпион, член президентского совета по физкультуре и спорту – о четвертом матче финала Западной конференции.