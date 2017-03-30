Арсен Венгер: Слова Санчеса? В Лондоне есть только один клуб

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал заявление нападающего «пушкарей» Алексиса Санчеса, который ранее намекнул, что готов перейти в один из столичных клубов.

Отметим, что по информации СМИ, на игрока сборной Чили претендует «Челси». Помимо «синих», в услугах футболиста заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

«Как я отнесся к словам Санчеса? Спокойно, потому что в Лондоне есть только один клуб. Алексис счастлив в «Арсенале». Да, некоторые пытаются интерпретировать его слова иначе, но здесь мне добавить нечего. На мой взгляд, Санчес рад находиться в нашей команде. Его контракт? Да, это правда, пока никаких соглашений нет.

Надеюсь, Алексис останется в клубе, но любом случае нужно относиться к его словам с осторожностью, поскольку он давал интервью чилийскому изданию, и это может быть совсем не то, что он имел ввиду. В любом случае, здесь нет никакого криминала, он просто хочет выиграть чемпионат Англии. Я его прекрасно понимаю», – цитирует специалиста интернет-портал Goal.