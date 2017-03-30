Константин Лепехин: После смерти Казаченка еще больше ощущается, что он – великий человек

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился воспоминаниями о Владимире Казаченке.

- Сначала он для меня был педагогом, но лет через пять общения он стал старшим другом. У меня были с ним легкие отношения и я не чувствовал, что он действительно великий человек. Я всегда понимал это, но сейчас это ощущается еще больше, когда его не стало. С ним было легко разговаривать, - приводит слова Лепехина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 30 марта на стадионе «Петровский» прошла церемония прощания с Владимиром Казаченком. В гражданской панихиде приняли участие футболисты и тренерский штаб «Зенита», «Зенита-2», «Зенита-м» и руководство петербургского клуба.

Следственные органы СКР по Петербургу начали доследственную проверку по факту смерти экс-игрока.

Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве».

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).

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