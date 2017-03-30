Месут Озил: Я не тот игрок, который будет бегать за мячом. Мои лучшие качества проявляются в атаке

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил ответил на критику со стороны экспертов, которые обвиняют его в отсутствии желания идти в отбор.

«Все прекрасно знают, что я не тот игрок, который будет бегать за мячом. Мои лучшие качества проявляются в атаке. У меня только одна задача – обострять игру, раздавать голевые передачи, и забивать голы. Конечно, когда я без мяча, мне трудно что-то сделать», – цитирует игрока сборной Германии Sport Bild.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек «канониров» сыграл во всех турнирах 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.