Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валентин Балахничев: Худший для нас вариант - дисквалификация ОКР и отстранение от Игр в Пхенчхане

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев рассказал о последствиях допингового скандала. 

— МОК продолжает свое расследование по докладу Макларена. К каким последствиям оно может привести?

— МОК собирается принять до конца этого года два существенных решения: по допинговым нарушениям в России и изменению всей мировой системы борьбы с допингом. В первом случае очевидна значимость итогов деятельности комиссий Шмида и Освальда, которые работают по России. Лучший для нас вариант — если  выводы этих комиссий будут достаточно умеренными для нас. Тогда можно рассчитывать на то, что будут приняты во внимание наши заверения об устранении недостатков и все ограничится формальными замечаниями.

— А худший?..

— Возможна самая разнообразная палитра. К примеру, решение МОК о дисквалификации ОКР, и тогда от участия в Играх в Пхенчхане нас отстранят. Более мягкая альтернатива — разрешение нашим атлетам получать индивидуальные допуски, пропуская каждого через чистилища комиссий. Не исключено, что будет оставлена  практика Рио, то есть вновь получим  разбирательства по федерациям, которые будут принимать неоднозначные решения, - цитирует Балахничева RT. 

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валентин Балахничев: WADA со всеми ее структурами на сегодня является главным наконечником ударов по РоссииБывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев рассказал, какие организации ведут борьбу с Россией по поводу допингового скандала.Павел Колобков: Настоящая трагедия, что «чистых» российских спортсменов отстраняют от соревнованийМинистр спорта РФ Павел Колобков считает, что отстранение «чистых» российских спортсменов от международных соревнований является настоящей трагедией.«Заслуги Степановой перед WADA не помогли ей попасть на ЧЕ»«Заслуги Степановой перед WADA не помогли ей попасть на ЧЕ»Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о непопадании Юлии Степановой на зимний чемпионат Европы.«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о заявлениях Президента России, сделанных в Красноярске.Валентин Балахничев: Заявление Президента России будет приветствоваться МОК и WADAЭкс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о заявлении Президента России, сделанных в Красноярске.Клишина готовится к чемпионату Европы в ИталииРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина готовится к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом.Российские легкоатлеты на ЧР сдали 18 допинг-проб за три дняПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что hоссийские легкоатлеты за три дня на чемпионате России по легкой атлетике в помещении сдали 18 допинг-проб.Легкоатлетка Елена Коробкина: Не хочу выступать под нейтральным флагомДвукратная победительница зимнего чемпионата России бегунья Елена Коробкина не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, потому что не хочет выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.Дмитрий Шляхтин: Несколько российских легкоатлетов завтра вернут олимпийские медалиЗавтра несколько российских легкоатлетов завтра вернут олимпийские медали, которые они обязаны вернуть из-за дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.Медальный невозвратМедальный невозвратРоссийские легкоатлеты начинают возвращать в МОК медали, завоеванные в нечестной борьбе.Легкоатлеты, которые не вернули медали, не будут включены в состав сборной РоссииВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на своем официальном сайте сообщила о критериях, которые будут выполняться для восстановления членства организации.Исинбаева и Сильнов не попали в окончательный список кандидатов в сборную РоссииОлимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике.Юрий Борзаковский: Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом РоссииГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что российские легкоатлеты массово подают заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.Валентин Балахничев: Нежелание признавать ошибки нам же и вредитВалентин Балахничев: Нежелание признавать ошибки нам же и вредитБывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики отвечает на вопросы «Советского спорта» - о допинге, осведомителях и своей доле виныБывший член президиума ВФЛА: Это нонсенс: за наши с вами деньги легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагомБывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов не верит, что сборную России допустят до чемпионата мира в Лондоне.Сергей Шубенков: Пока никаких перспектив по поводу выступления на международных стартах у нас нетЧемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Павел Колобков: Минспорт сделает все, чтобы защитить наших чистых спортсменов и честное имя российского спортаМинистр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Россия сделает все для защиты своих чистых спортсменов.Андрей Сильнов: Выступать под другим флагом - не совсем правильно с точки зрения патриотизмаОлимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов поделился мнением об участии российских спортсменов в международных турнирах.Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будетЧемпионка мира 2015 года по прыжкам в высоту Мария Кучина рассказала, что у нее даже нет мыслей по поводу смены гражданства.Кривошапка оспорит в CAS дисквалификацию за допингТренер Антонины Кривошапки Владимир Типаев сообщил, что спортсменка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Готов уйти, если мне объяснят, что другие дадут ФИДЕ
Хоккей
«Витязь» продлил контракт с главным тренером Беловым
Футбол
День в истории. Серхио Рамосу – 31!
Футбол
Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублей
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Валентин Балахничев
Валентин Балахничеввсе новости