Валентин Балахничев: Худший для нас вариант - дисквалификация ОКР и отстранение от Игр в Пхенчхане

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев рассказал о последствиях допингового скандала.



— МОК продолжает свое расследование по докладу Макларена. К каким последствиям оно может привести?

— МОК собирается принять до конца этого года два существенных решения: по допинговым нарушениям в России и изменению всей мировой системы борьбы с допингом. В первом случае очевидна значимость итогов деятельности комиссий Шмида и Освальда, которые работают по России. Лучший для нас вариант — если выводы этих комиссий будут достаточно умеренными для нас. Тогда можно рассчитывать на то, что будут приняты во внимание наши заверения об устранении недостатков и все ограничится формальными замечаниями.

— А худший?..

— Возможна самая разнообразная палитра. К примеру, решение МОК о дисквалификации ОКР, и тогда от участия в Играх в Пхенчхане нас отстранят. Более мягкая альтернатива — разрешение нашим атлетам получать индивидуальные допуски, пропуская каждого через чистилища комиссий. Не исключено, что будет оставлена практика Рио, то есть вновь получим разбирательства по федерациям, которые будут принимать неоднозначные решения, - цитирует Балахничева RT.

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.