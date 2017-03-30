Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карлтон Коул продолжит карьеру в индонезийском клубе, за который выступает Эссьен (фото)

Комментарии

Бывший форвард «Челси» Карлтон Коул подписал контракт с индонезийским клубом «Персиб Бандунг».

О сроке соглашения с 33-летним футболистом не сообщается.

К «Персибу» Коул присоединился в качестве свободного агента - с октября прошлого года он находился без команды.

Напомним, в начале этого месяца в «Персиб» перешел другой бывший игрок «Челси» Майкл Эссьен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА вновь отдал нападающего Алиева в аренду в Швецию (фото)ЦСКА отдал нападающего Алибека Алиева в аренду клубу ГАИС, выступающему во втором по силе дивизионе Швеции.Ольссон покинул «Вест Бромвич» после девяти лет в клубе и перешел в «Юргорден»Защитник «Вест Бромвича» Юнас Ольссон покинул команду. Он возвращается на родину и будет выступать за шведский «Юргорден».Николас Ломбертс: Теперь я могу красиво попрощаться с «Зенитом»Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от перехода в бельгийский «Остенде», за который он начнет выступать с лета 2017 года.Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло НиколасаАгент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» переход его клиента в бельгийский «Остенде».«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игрокомБельгийский «Остенде» презентовал Николаса Ломбертса в качестве новичка команды, сообщает официальный твиттер клуба.Ломбертс подпишет с «Остенде» контракт сроком до 2020 годаСтали известны подробности сделки между «Зенитом» и «Остенде» по переходу защитника Николаса Ломбертса в бельгийский клуб.Бельгийский «Остенде» объявил о договоренности по трансферу ЛомбертсаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс перейдет из петербургского клуба в «Остенде», сообщается на официальной странице бельгийского клуба в твиттере.Швайнштайгер перешел в «Чикаго»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр».«Крылья Советов» заявили бывшего полузащитника киевского «Динамо»Полузащитник Артем Громов внесен в заявочный список «Крыльев Советов» для участия в матчах, проводимых под эгидой РФС, сообщается на официальном сайте самарского клуба.«Кайрат» обьявил о переходе бывшего форварда «Амкара» Анене (фото)Бывший нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода ПанченкоГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.Гудьонсен стал игроком «Суонси»Валлийский клуб «Суонси», выступающий в АПЛ, приобрел 16-летнего полузащитника Арнора Гудьонсена.Эссьен продолжит карьеру в ИндонезииБывший полузащитник «Челси», «Реала» и «Милана» Майкл Эссьен подписал контракт с клубом из Индонезии «Персиб Бандунг». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления.Нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат»Норвежский футболист Чума Анене перешел из «Амкара» в казахстанский «Кайрат», сообщает пресс-служба пермского клуба.Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Оказывается, петербуржцы дорогущей покупкой Халка спасли его родную команду. Продаже в Китай бразильцы тоже радовались не меньше «Зенита».Димитри Пайе: Я скучал в «Вест Хэме»Полузащитник Димитри Пайе рассказал, почему потребовал от руководства «Вест Хэма» продать себя в «Марсель».Полузащитник киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Крыльях Советов»Украинский полузащитник Артем Громов продолжит карьеру в футбольном клубе «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.Два игрока СДЮСШОР «Зенит» будут выступать в Словакии и ЧехииКак стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», защитник Андрей Кудрявцев и полузащитник Евгений Чеботаренко, выступавшие за СДЮСШОР «Зенит», продолжат карьеру в зарубежных клубах.Три футболиста «Зенита» продолжат сезон в словацком «Кошице»Три футболиста молодежного состава «Зенита» перейдут в словацкий клуб «Кошице» на правах аренды.Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги Чемпионов и Лиги ЕвропыГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков - о трансыерах.
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Готов уйти, если мне объяснят, что другие дадут ФИДЕ
Хоккей
«Витязь» продлил контракт с главным тренером Беловым
Футбол
День в истории. Серхио Рамосу – 31!
Футбол
Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублей
все новости
фк персиб бандунг
фк персиб бандунгкалендарьстатистика
Карлтон Коул
Карлтон Коулвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы