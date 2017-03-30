Карлтон Коул продолжит карьеру в индонезийском клубе, за который выступает Эссьен (фото)

Бывший форвард «Челси» Карлтон Коул подписал контракт с индонезийским клубом «Персиб Бандунг».

О сроке соглашения с 33-летним футболистом не сообщается.

К «Персибу» Коул присоединился в качестве свободного агента - с октября прошлого года он находился без команды.

Напомним, в начале этого месяца в «Персиб» перешел другой бывший игрок «Челси» Майкл Эссьен.