Карлтон Коул продолжит карьеру в индонезийском клубе, за который выступает Эссьен (фото)
Бывший форвард «Челси» Карлтон Коул подписал контракт с индонезийским клубом «Персиб Бандунг».
О сроке соглашения с 33-летним футболистом не сообщается.
К «Персибу» Коул присоединился в качестве свободного агента - с октября прошлого года он находился без команды.
Напомним, в начале этого месяца в «Персиб» перешел другой бывший игрок «Челси» Майкл Эссьен.
PERSIB Resmi Rekrut Carlton Cole https://t.co/BJtG0d0MKy— PERSIB (@persib) 30 марта 2017 г.
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