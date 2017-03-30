Георгий Черданцев: Родившись в километре от «Лужников», испытываю особенную радость от обновленного облика
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от реконструкции стадиона «Лужники».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что стадион будет готов раньше намеченного срока, а именно – до конца 2017 года.
«Родившись в километре от «Лужников», испытываю особенную радость от обновленного облика стадиона и с нетерпением жду, когда он откроется», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Родившись в километре от Лужников, испытываю особенную радость от обновлённого облика стадиона и с нетерпением жду, когда он откроется👍 pic.twitter.com/qgsLv0JOHD— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 марта 2017 г.
Отметим, что финальный матч чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, пройдет именно на стадионе «Лужники».
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