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Георгий Черданцев: Родившись в километре от «Лужников», испытываю особенную радость от обновленного облика

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от реконструкции стадиона «Лужники».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что стадион будет готов раньше намеченного срока, а именно – до конца 2017 года.

«Родившись в километре от «Лужников», испытываю особенную радость от обновленного облика стадиона и с нетерпением жду, когда он откроется», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Отметим, что финальный матч чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, пройдет именно на стадионе «Лужники».

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