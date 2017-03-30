Казанский удивлен счетом в серии между СКА и «Локомотивом»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский – о противостоянии СКА и ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.
Напомним, питерский клуб, одержав победу в серии со счетом 4:0, вышел в финал турнира.
«Удивительно, как в такой борьбе могло получиться 4-0», – написал Казанский на своей странице в Twitter.
Удивительно как в такой плотневшей борьбе могло получиться 4-0. #локоска— Kazansky Den (@kazanskyden79) 29 марта 2017 г.
Отметим, что финальном матче команда Олега Знарка сыграет с победителем пары «Металлург» – «Ак Барс».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически