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Казанский удивлен счетом в серии между СКА и «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский – о противостоянии СКА и ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Напомним, питерский клуб, одержав победу в серии со счетом 4:0, вышел в финал турнира.

«Удивительно, как в такой борьбе могло получиться 4-0», – написал Казанский на своей странице в Twitter.

Отметим, что финальном матче команда Олега Знарка сыграет с победителем пары «Металлург» – «Ак Барс».

Матч

Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).

Место и дата

29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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