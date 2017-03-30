Нойер пропустит матчи «Баварии» с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в среду перенес операцию на ноге и не сможет помочь своей команде в двух ближайших играх, сообщается на официальном сайте клуба.

В чемпионате Германии мюнхенцы 1 апреля встретятся с «Аугсбургом» и 4 апреля - с «Хоффенхаймом».

Ранее из-за травмы Нойер пропустил две игры сборной Германии - товарищеский матч с Англией и игру против Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

В нынешнем сезоне в 37 матчах голкипер пропустил 19 мячей.