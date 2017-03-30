Ефимова выступит на чемпионате России на пяти дистанциях

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров рассказал, что пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате страны на пяти дистанциях.

- Юля будет выступать на всех дистанциях брассом: 50, 100 и 200 метров, а также на дистанции 200 метров комплексом и на 50 метров на спине, - сказал Колмогоров.

Напомним, что чемпионат страны пройдет в Москве с 10 по 14 апреля. Турнир является отборочным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.