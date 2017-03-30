Эден Азар: Хотел бы выучить китайский или японский, они решительно отличаются от остальных языков

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«Челси» пообещал Азару, что обсудит с «Реалом» его трансфер Полузащитник «Челси» Эден Азар может начать новый сезон в «Реале». Трансфер бельгийца в Мадрид мог состояться еще год назад, однако тогда игрок посчитал неправильным уходить из команды после провального сезона. В то же время Азар договорился с руководством «синих», что через год вернутся к переговорам с «Реалом».

Азар стал автором лучшего гола «Челси» в феврале (видео) Как сообщает пресс-служба «Челси», полузащитник Эден Азар стал автором лучшего гола лондонской команды по итогам февральских матчей.

Торган Азар сыграет со сборной России вместо брата Эдена Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар вызван в сборную Бельгии по футболу на товарищеский матч с командой России.

Азар не сыграет с Россией Полузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.

FA оштрафовала «МЮ» за поведение игроков во время матча с «Челси» Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» оштрафован на 23 тысячи евро за отсутствие контроля за игроками в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Челси».

Диего Коста обеспокоен интересом «Реала» к Азару и Куртуа Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал возможный переезд хавбека «синих» Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал».

Рохо может быть дисквалифицирован за то, что наступил на Азара Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может получить дисквалификацию за то, что в матче ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) наступил на полузащитника Эдена Азара.

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Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынке По информации СМИ, игроками мадридского клуба могут стать Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»)

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Видео дня: Футболисты «Челси» прошли испытание FIFA 17 в реальной жизни Футболисты лондонского «Челси» Тибо Куртуа, Эден Азар, Курт Зума, Миши Батшуайи, Н’голо Канте и Натаниэл Чалоба прошли испытание FIFA 17 в реальной жизни.

Брат Азара: Совсем скоро многие скажут: «Ничего себе, вот это игрок!» Торган Азар, полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и брат хавбека «Челси» Эдена Азара, высоко оценил способности футболиста лондонской команды.

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