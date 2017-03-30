Эден Азар: Хотел бы выучить китайский или японский, они решительно отличаются от остальных языков
Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что планирует выучить китайский или японский язык. Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии решил перейти в мадридский «Реал» и приступил к изучению испанского языка.
«Я говорю по-французски и по-английски. Я хотел бы выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки», – приводит слова Азара официальный сайт «Челси».
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