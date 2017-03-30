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Эден Азар: Хотел бы выучить китайский или японский, они решительно отличаются от остальных языков

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что планирует выучить китайский или японский язык. Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии решил перейти в мадридский «Реал» и приступил к изучению испанского языка.

«Я говорю по-французски и по-английски. Я хотел бы выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки», – приводит слова Азара официальный сайт «Челси».

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