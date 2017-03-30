Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рональд Куман: Меня удивляют руководители клубов, я их просто не понимаю

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман считает, что мерсисайдский клуб должен убедить форварда «ирисок» Ромелу Лукаку не уходить из команды.

Ранее игрок сборной Бельгии заявил, что намерен сменить клубную прописку грядущим летом. Также английские СМИ распространили информацию о том, что «Эвертон» начал переговоры с Куманом о новом контракте.

«Лично я сохранил бы Лукаку на следующий сезон. Что касается моего контракта, то пока слишком рано говорить об этом. Вообще, меня удивляют руководители клубов. Я их просто не понимаю. Сначала они предлагают контракт на три года, ты его подписываешь, а спустя полгода они хотят, чтобы ты поставил подпись под новым соглашением», – приводит слова голландского специалиста интернет-портал Goal.

Отметим, что совсем недавно Данни Блинд был уволен из сборной Нидерландов. Сообщалось, что Куман входит в число специалистов, которые могут заменить наставника в национальной команде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему трансфер нападающего «Барселоны» Неймара не состоится.Арсен Венгер: Слова Санчеса? В Лондоне есть только один клубГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал заявление нападающего «пушкарей» Алексиса Санчеса, который ранее намекнул, что готов перейти в один из столичных клубов.«Челси» готов заплатить за трансфер Мораты 70 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления атакующей линии.Жозе Моуринью: Буду очень рад, если Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил надежду, что нападающий «красных дьяволов» Златан Ибрагимович продлит контракт с командой, который истекает грядущим летом.Нападающий дортмундской «Боруссии»: Мечтаю однажды надеть футболку «Реала»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор рассказал о своих планах, отметив, что надеется перейти в мадридский «Реал».В случае трансфера Де Хеа в «Реал», «МЮ» попробует пригласить Доннарумму или ХандановичаРуководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа решится стать игроком мадридского «Реала».Защитник «Атлетико» согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию по окончании текущего сезона.Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасныхКапитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).«Монако» готов продать Мбаппе «Реалу» за 112 миллионов фунтов«Монако» готов продать «Реалу» нападающего Килиана Мбаппе за 112 миллионов фунтов стерлингов, сообщает SunSport.Месут Озил: Возвращение в чемпионат Германии? Не исключеноПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поделился планами на будущее, отметив, что может вернуться в немецкую Бундеслигу.«Челси» готов включить Диего Косту по трансферу двух игроков «ПСЖ»Тренерский штаб «Челси» проявляет интерес к двух игрокам «ПСЖ». Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb.Янник Боласи: «Эвертон» сумеет найти способ сохранить ЛукакуПолузащитник «Эвертона» Янник Боласи выразил уверенность, что его одноклубник и форвард Ромелу Лукаку останется в мерсисайдском клубе на следующий сезон.Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Санчес станет главной целью «Челси» в межсезоньеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте включил полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в число приоритетных трансферных целей «синих» в межсезонье.Франк де Бур отказался возглавить сборную ГолландииБывший наставник «Аякса» и миланского «Интера» Франк де Бур не будет тренировать сборную Голландии.Италия на выезде обыграла ГолландиюТоварищеский матч между сборными Голландии и Италии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу Италии.Сахо может стать игроком «Саутгемптона»«Саутгемптон» проявляет интерес к Мамаду Сахо. Французский защитник выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ливерпулю».Голландия – Италия - 1:2. Как это былоВ рамках товарищеского матча сборная Голландии сыграет с командой Италии.«Арсенал» установит цену за Санчеса в 50 миллионов«Арсенал» намерен выставить за полузащитника Алексиса Санчеса цену в 50 миллионов фунтов.
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Готов уйти, если мне объяснят, что другие дадут ФИДЕ
Хоккей
«Витязь» продлил контракт с главным тренером Беловым
Футбол
День в истории. Серхио Рамосу – 31!
Футбол
Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублей
все новости
Голландия
Голландиякалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукакувсе новости
Рональд Куман
Рональд Куманвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы