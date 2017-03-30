Рональд Куман: Меня удивляют руководители клубов, я их просто не понимаю

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман считает, что мерсисайдский клуб должен убедить форварда «ирисок» Ромелу Лукаку не уходить из команды.

Ранее игрок сборной Бельгии заявил, что намерен сменить клубную прописку грядущим летом. Также английские СМИ распространили информацию о том, что «Эвертон» начал переговоры с Куманом о новом контракте.

«Лично я сохранил бы Лукаку на следующий сезон. Что касается моего контракта, то пока слишком рано говорить об этом. Вообще, меня удивляют руководители клубов. Я их просто не понимаю. Сначала они предлагают контракт на три года, ты его подписываешь, а спустя полгода они хотят, чтобы ты поставил подпись под новым соглашением», – приводит слова голландского специалиста интернет-портал Goal.

Отметим, что совсем недавно Данни Блинд был уволен из сборной Нидерландов. Сообщалось, что Куман входит в число специалистов, которые могут заменить наставника в национальной команде.