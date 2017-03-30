Ирина Старых: Откровенно говоря, сейчас я нахожусь не в лучшей форме

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление на чемпионате России.

- Откровенно говоря, сейчас я нахожусь не в лучшей форме. Поэтому понимала, что на чемпионате России мне будет непросто показать высокие результаты. В спринте и гонке преследования все могло сложиться неплохо, но подвела стрельба. В них допустила по три промаха. Для спринта это вообще никуда не годится.

- Но свой этап в смешанной эстафете вы пробежали здорово…

- Да. Именно эта гонка мне удалась лучше всего. На дистанции отдала все силы, долго не могла отдышаться.

- Чувствовали поддержку родных трибун?

- Конечно. Болельщики меня очень здорово поддерживали и гнали вперёд. Немного жаль, что не удалось порадовать их высокими результатами, - цитирует Старых «Тюменская арена».

На чемпионате России Старых не завоевала ни одной медали.



