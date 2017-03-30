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Георгий Черданцев: Прежде чем критиковать Венгера, пускай болельщики «Арсенала» оценят состав

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев встал на защиту наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

«Если «Арсенал» не финиширует в четверке, – наверное, можно будет говорить о неудачном завершении сезона. Но прежде чем бросаться колкими комментариями в адрес Венгера, пускай болельщики оценят состав своей команды. И поговорят о том, почему в течение многих лет клуб комплектуется именно так, как это происходит. 

Кто ведет трансферную политику? Кто за нее отвечает? Насколько роль Венгера в этом процессе решающая и определяющая? Лично я считаю, что то отношение и те оценки, которые сейчас проскальзывают в адрес Венгера, совершенны несправедливы», – цитирует Черданцева официальный сайт «Матч ТВ».

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