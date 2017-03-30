F.R.I.E.N.D.S. стала победителем ProDotA Cup Europe #16
СНГ-коллектив F.R.I.E.N.D.S. победил на онлайн-турнире ProDotA Cup Europe #16 по Dota 2.
В финале «друзья» обыграли команду No Logic Gaming со счетом 3:2 и заработали 2 000 долларов.
Стоит отметить, что за F.R.I.E.N.D.S. в качестве стендина выступал игрок Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев.
ProDotA Cup Europe #16 проходил с 15 по 29 марта. Призовой фонд турнира составлял 3 500 долларов.
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