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F.R.I.E.N.D.S. стала победителем ProDotA Cup Europe #16

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СНГ-коллектив F.R.I.E.N.D.S. победил на онлайн-турнире ProDotA Cup Europe #16 по Dota 2.

В финале «друзья» обыграли команду No Logic Gaming со счетом 3:2 и заработали 2 000 долларов.

Стоит отметить, что за F.R.I.E.N.D.S. в качестве стендина выступал игрок Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев.

ProDotA Cup Europe #16 проходил с 15 по 29 марта. Призовой фонд турнира составлял 3 500 долларов.

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