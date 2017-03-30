Участие защитника «Анжи» Брызгалова в матче с «Уралом» под вопросом
Участие защитника «Анжи» Сергея Брызгалова в матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» под вопросом, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Анжи» примет «Урал» в пятницу.
Брызгалов получил повреждение на предыгровой разминке перед матчем с «Оренбургом» 17 марта.
«Под вопросом Брызгалов. Также (Саид) Эзотолахи с (Аязом) Гулиевым, так как (они) были задействованы в своих сборных и не проходили вместе с командой полноценную подготовку к матчу с «Уралом». Но, вероятно, они будут в заявке на матч», - цитирует Даганова «Р-Спорт».
Матч
Место и дата
31 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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