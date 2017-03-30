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Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключен

Источник:  ESPN.com.brКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему трансфер нападающего «Барселоны» Неймара не состоится.

Ранее отец игрока заявил, что боссы «красных дьяволов» предлагали за его сына больше двухсот млн евро, но получили отказ.

«Всегда стараюсь объективно смотреть на вещи. Никогда не прошу руководство пригласить игрока, которого заполучить будет невозможно. Переход Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключен. «Барселона» никогда его не отпустит.

Думаю, он станет великим игроком каталонского клуба, но только после Месси. Вообще, подписание бразильца можно сравнить с взломом сейфа», – цитирует португальского специалиста ESPN Brasil.

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