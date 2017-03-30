«Витязь» продлил контракты с пятью игроками

«Витязь» подписал новые соглашения с пятью хоккеистами, сообщил президент клуба Михаил Головков.

«На данный момент мы продлили контракты с защитниками Алексеем Семеновым, Евгений Катичевым, Игорем Головковым и Павлом Лукиным, а также форвардом Артемом Швецом-Роговым. Защитник Якуб Ержабек и форвард Марио Кемпе ждут предложений из Национальной хоккейной лиги. Голкипер Харри Сятери является ограниченно свободным агентом, ведем с ним переговоры», - цитирует Головкова ТАСС.

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о поиске замены форварду Миро Аалтонену, который по завершении контракта (30 апреля) уедет в клуб НХЛ «Торонто». «Как только Аалтонен и его агент уведомили нас о том, что для них приоритет - играть в НХЛ, мы сразу начали поиски игроков на его место. Преждевременно сейчас что-то говорить, пока не подписано соглашение. Работа ведется во всех направлениях - как по защитникам, так и по нападающим», - сказал Варицкий.









