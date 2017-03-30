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«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании. Об этом сообщает итальянское издание Calcio Mercato.

Согласно источнику, на игрока сборной Португалии претендует «Ювентус», который пытался приобрести его у «Валенсии» минувшим летом. Отмечается, что туринский клуб намерен воспользоваться ситуацией хавбека в каталонском клубе, который подвергается критике со стороны болельщиков.

Напомним, негативное отношение к португальцу сложилось после первого матча каталонского клуба с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В той игре, которая завершилась победой парижан со счетом 4:0, Гомеш не реализовал два голевых момента.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел во всех турнирах 36 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что «Ювентус» и «Барселона» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Турине 11 апреля. 

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