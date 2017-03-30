Медведев подписал постановление о недопустимых веществах и методах в спорте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал антидопинговое постановление, утверждающее перечень субстанций и методов, которые запрещены в российском спорте.

- Я подписал постановление, которое утверждает перечень субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте. Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, о ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг, - сказал Медведев.

Он напомнил, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к использованию допинга и другим противоправным действиям в этой сфере. «

- Сейчас мы утверждаем конкретный перечень этих веществ и манипуляций, - добавил Медведев.