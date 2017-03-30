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Бернд Лено: Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен выкупить игрока сборной Германии грядущим летом. По информации СМИ, сумма отступных за футболиста составляет 25 млн евро.

При этом, главной целью «сливочных» является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. Также в список возможных приобретений вошли Тибо Куртуа («Челси») и Каспер Шмейхель («Лестер»).

«Мне льстит интерес такого клуба, как «Реал», но сейчас я сосредоточен на игре за «Байер», – приводит слова Лено Football Espana.

Отметим, что агент игрока Ули Фербер заявил следующее: «В прошлом сезоне на моего клиента претендовал ряд европейских клубов. Сейчас ситуация ничуть не изменилась», – сказал агент.

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