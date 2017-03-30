Правительство РФ опубликовало список препаратов, запрещенных для использования в спорте
Правительство РФ опубликовало список запрещенных для использования в спорте субстанций и методов.
В этот список включены препараты следующих категорий: анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма.
К запрещенным методам отнесены манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции, генный допинг.
Принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта.
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