Правительство РФ опубликовало список препаратов, запрещенных для использования в спорте

Габриэла Коукалова: Бессеберг пообещал мне, что Кубка мира в России не будет

Обладательница двух Малых Хрустальных глобусов в нынешнем сезоне Габриэла Коукалова заявила, что не приедет на Кубок мира в Тюмень, если он останется в календаре следующего сезона.