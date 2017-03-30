Президент «Оренбурга»: «Спартак» для нас хороший раздражитель и без дополнительного стимулирования

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о настрое команды на выездную встречу 21-го тура чемпионата России со «Спартаком», которая пройдет в понедельник.

«Нас настраивать дополнительно не надо. Все понимают, где мы находимся. Нам не важно - чемпион, будущий чемпион, вице-чемпион - нам со всеми надо играть на победу. У нас другого пути нет», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

«Я не сторонник стимулирования. Так что никакого стимулирования у нас нет. У нас стоит задача - остаться в премьер-лиге. Плюс понятно, что «Спартак» - это хороший раздражитель. Выиграть у «Спартака» – это всегда престижно. Вот самый главный стимул. В общем, к нам никто не обращался с этим вопросом, и, думаю, никто не обратится. Мы такими вопросами не занимаемся», - добавил собеседник агентства.



