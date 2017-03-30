Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажор

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил шансы фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

- Да, остановить Женю Медведеву на пути к завоеванию золотой медали может только какой-то форс-мажор. Медведева талантлива от природы. Умна и трудолюбива. И находится в том «историческом» этапе развития женского организма, когда она еще не женщина, но уже и не ребенок, - цитирует Мишина «Газета.Ru». 

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. 17-летняя Медведева получила от судей 79,01 балла, что на 0,2 балла меньше ее личного рекорда. Второе и третье места занимают представительницы Канады – Кейтлин Осмонд (75,98) и Габриэль Дэйлман (72,19). Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА в финале Кубка Гагарина, лидерство Медведевой на ЧМ и шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Евгения Медведева: Пусть соперницы догоняют!Евгения Медведева: Пусть соперницы догоняют!Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы ожидаемо захватила лидерство после исполнения короткой программы.«Хартвалл Арена» благоволит канадкам. Лучше только Медведева«Хартвалл Арена» благоволит канадкам. Лучше только МедведеваВ утренней части чемпионата мира по фигурному катанию соревновались девушки.Евгения Медведева: Я ожидала примерно такие баллы, которые и получилаДействующая чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. 17-летняя российская фигуристка получила от судей 79,01 балла и занимает первое место.Медведева лидирует после короткой программе на чемпионате мира в ХельсинкиДействующая чемпионка мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки.Евгения Медведева: Женское катание по уровню сложности элементов уже догоняет мужскоеЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, в чем может усложнить свои программы.В Хельсинки стартует чемпионат мираСегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.Медведева усложнила программу к чемпионату мираЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что усложнила программы перед мировым первенством в Хельсинки.Алексей Мишин: Четверной лутц или флип победит красоту на ЧМЗаслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в ХельсинкиСтал известен состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 летСегодня отмечает день рождения известный российский и советский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Ему исполнилось 76 лет.Евгения Медведева: Выхожу на лед не с холодным сердцем, а с холодной головойРоссийская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как ей удается сохранять психологическую устойчивость по время соревнований.Карякин, Мустафина и Медведева стали лауреатами премии «Серебряная лань»Стали известны имена лауреатов спортивной премии «Серебряная лань».Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медалиДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен в том, что главные победы российской фигуристки Евгении Медведевой еще впереди.Евгения Медведева: Исинбаева закрывалась от всех полотенцем, а я - наушникамиЕвгения Медведева: Исинбаева закрывалась от всех полотенцем, а я - наушникамиЛучшая фигуристка планеты - об игре в каскады, как затыкать уши, о перспективах прыгнуть четвертной и своем понимании спорта.Евгения Медведева: Хочу знать пять языков, как КостнерРоссийская фигуристка Евгения Медведева, победившая на чемпионате Европы в Остраве, рассказала, в чем хочет брать пример с итальянки Каролины Костнер.Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалейРоссийские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалейРоссийские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве и тем самым выиграли медальный зачет.Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нетХореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление спортсменки на чемпионате Европы.Алексей Мишин: Проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам на КостнерЗаслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал о своей работе с итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.Евгения Медведева: Каскад из четырех тройных прыжков на тренировках делала, но очень редкоЧемпионка мира Евгения Медведева, завоевавшая в пятницу золото чемпионата Европы, рассказала, что уникальный каскад из четырех тройных прыжков, который она исполнила на официальной тренировке перед произвольной программой, она очень редко, но делала.
Футбол
Кирилл Панченко: Информация о двукратном увеличении моей зарплаты - лживая
Футбол
Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключен
Футбол
Георгий Черданцев: Родившись в километре от «Лужников», испытываю особенную радость от обновленного облика
Футбол
Карлтон Коул продолжит карьеру в индонезийском клубе, за который выступает Эссьен (фото)
все новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости
Алексей Мишин
Алексей Мишинвсе новости