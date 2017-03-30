Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажор

Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил шансы фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

- Да, остановить Женю Медведеву на пути к завоеванию золотой медали может только какой-то форс-мажор. Медведева талантлива от природы. Умна и трудолюбива. И находится в том «историческом» этапе развития женского организма, когда она еще не женщина, но уже и не ребенок, - цитирует Мишина «Газета.Ru».

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. 17-летняя Медведева получила от судей 79,01 балла, что на 0,2 балла меньше ее личного рекорда. Второе и третье места занимают представительницы Канады – Кейтлин Осмонд (75,98) и Габриэль Дэйлман (72,19). Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.