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Андрей Кириленко: Петербург, Москва и Казань заинтересованы в проведении ЧМ-2023

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Санкт-Петербург, Москва и Казань подтвердили заинтересованность в проведении чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд в 2023 году.

«Свою заинтересованность в проведении чемпионата мира подтвердили Москва, Казань и Санкт-Петербург. В Москве матчи могут проходить и в «Олимпийском», и в «Мегаспорте», - сказал Кириленко. - Говорить о полноценной заявке пока рано - еще не было межправительственной комиссии. Существует правило: государство должно подтвердить любую заявку, которую подает наша страна, поэтому пока мы собираем информацию от трех наших основных регионов, они заинтересованы, дальше необходимо получить одобрение. И только после этого заявка будет сформированной. Пока же мы только работаем над ней».

Чемпионат мира по баскетболу проводится раз в четыре года. В 2019 году турнир пройдет в Китае.



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