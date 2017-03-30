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В английском издании вышел материал о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива»

Источник:  Daily MailКомментарии

Сегодня на официальном сайте английского издания Daily Mail появился материал, посвященный массовой драке российских болельщиков после окончания матча 20-го тура РФПЛ между двумя московскими клубами – «Локомотивом» и «Спартаком».

Игра состоялась 18 марта на домашней арене железнодорожников и завершилась ничейным результатом – 1:1.

Автор статьи считает, что большинство российских болельщиков готовится к приезду английских фанатов и в качестве аргумента приводит слова одного из россиян, который заявил журналистам BBC следующее:

«Конечно, наша цель – англичане, потому что именно они являются родоначальниками нашего движения. Естественно, мы их очень ждем. У нас нет необходимости ехать куда-то, чтобы повеселиться. Возле стадиона есть лес. Именно здесь мы можем спокойно устроить любую засаду», – приводит слова одного из российских фанатов Daily Mail со ссылкой на документальный фильм BBC.

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