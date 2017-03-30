Тамара Москвина: Короткая программа Тарасовой/Морозова оставила прекрасное впечатление

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала короткую программу российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в парном катании, на чемпионате мира в Хельсинки.

- Прекрасное впечатление оставила их короткая программа, травму Тарасовой никто не заметил. Просто молодец спортсменка. Они катались очень здорово, шансы на победу у всех велики, хотя китайская пара в великолепной форме, демонстрирует не только хорошие элементы, но и в целом катается очень здорово. Все будет зависеть от самого катания в произвольной программе, тем более что правило об анонимном судействе ISU (Международный союз конькобежцев) изменил и оно стало более открытым, - сказала Москвина.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. На первой строчке расположились представители Китая Суи Чин Вэн и Чон Хань, а замкнула тройку пара из Германии – Алена Савченко и Бруно Массо.