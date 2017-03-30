Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Россия движется к созданию сильной законодательной базы для борьбы с допингом

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заинтересован в том, чтобы в стране не было проблем с допингом.

- Мы последовательно движемся к созданию сильной законодательной базы, которая с одной стороны дает возможность действовать антидопинговым организациям независимо, с другой - четко регламентирует и усиливает основания для борьбы с допингом в стране, - сказал вице-премьер ТАСС. - Это очередной серьезный шаг в деле борьбы с допингом. Мы говорим о том, что никогда не было никаких госпрограмм, их быть не может. Наоборот, мы готовы двигаться в направлении усиления ответственности за употребление допинга. 

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрещенный в российском спорте перечень запрещенных веществ и методов. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Правительство РФ опубликовало список препаратов, запрещенных для использования в спортеПравительство РФ опубликовало список запрещенных для использования в спорте субстанций и методов.Виталий Мутко: Любая страна, которая что-то бойкотирует, должна быть исключена из ФИФАВице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал заявление немецкого депутата Михаэля Фукса, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.Виталий Мутко: У нас не все еще пока получается, но открытие стадиона получилосьПрезидент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал итог матча между сборными России и Бельгии (3:3).Виталий Мутко: Рассчитываю, что стадион «Фишт» станет популярнымВице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением относительно будущего стадиона «Фишт».Виталий Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцевВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии.Виталий Мутко: У наших керлингисток хорошие олимпийские перспективыВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал успех женской сборной России по керлингу, впервые в своей истории завоевавшей серебряные медали чемпионата мира.Виталий Мутко: Надеюсь, в матче с Бельгией сборная продемонстрирует движение вперед и прогрессПрезидент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия - Бельгия.Виталий Мутко: Не вижу проблем в том, что всю сборную России проверили на допингПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал факт проверки сборной России по футболу на допинг.Сборную России проверили на допинг (фото)В расположение сборной России в Краснодаре сегодня прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка КонфедерацийWADA не будет обжаловать сроки дисквалификации ЙохаугВсемирное антидопинговое агентство не будет подавать в Спортивный арбитражный суд в Лозанне апелляцию на решение о дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг на 13 месяцев.Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Инсайд из высших кабинетов. Сорокин готов занять место Мутко?Издание «Insideworldfootball» опубликовал статью «Мутко - из, Сорокин - в?». Публикуем краткий перевод материала.Хоаким Ноа дисквалифицирован на 20 матчей за применение допингаФранцузский центровой клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Хоаким Ноа получил 20-матчевую дисквалификацию за применение запрещенного препарата.Спортивный юрист: Никогда не надо договариваться – надо судиться!Спортивный юрист: Никогда не надо договариваться – надо судиться!Михаил Прокопец, спортивный юрист, поделился своим взглядом на проблемы, вызванные допинг-скандалом, и на то, как их стоит решать.Сергей Шубенков: Футболисты мне хвастались: у них только марихуану находятСергей Шубенков: Футболисты мне хвастались: у них только марихуану находятЛегкоатлет Сергей Шубенков честно рассказал о своей экономике спорта.Виталий Мутко: Результат игры с Кот-д’Ивуаром устраивать не может - рисунка игры не видимПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).Он впечатлил Хави и выиграл у Бонда. Форвард основы сборной России – в цитатахОн впечатлил Хави и выиграл у Бонда. Форвард основы сборной России – в цитатахАлександр Бухаров, которого невозможно не любить – хотя бы за то, что говорит он и что говорят о нем.Габриэла Коукалова: Бессеберг пообещал мне, что Кубка мира в России не будетОбладательница двух Малых Хрустальных глобусов в нынешнем сезоне Габриэла Коукалова заявила, что не приедет на Кубок мира в Тюмень, если он останется в календаре следующего сезона.Виталий Мутко: Все хотят, чтобы Дзюба играл за сборнуюПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба является важнейшим игроком для национальной команды.Виталий Мутко: Команда Кот-д'Ивуара не против участия в матче ФернандесаСборная Кот-д'Ивуара не против участия в товарищеском матче защитника команды России Марио Фернандеса, недавно получившего российское гражданство, сообщил президент РФС Виталий Мутко.Вячеслав Колосков: Сорокин не может занять место Мутко в совете ФИФАПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что выдвижение кандидатуры гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА невозможно.
Футбол
Кирилл Панченко: Информация о двукратном увеличении моей зарплаты - лживая
Футбол
Жозе Моуринью: Трансфер Неймара в «Манчестер Юнайтед» исключен
Футбол
Георгий Черданцев: Родившись в километре от «Лужников», испытываю особенную радость от обновленного облика
Футбол
Карлтон Коул продолжит карьеру в индонезийском клубе, за который выступает Эссьен (фото)
все новости