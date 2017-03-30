Виталий Мутко: Россия движется к созданию сильной законодательной базы для борьбы с допингом

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заинтересован в том, чтобы в стране не было проблем с допингом.

- Мы последовательно движемся к созданию сильной законодательной базы, которая с одной стороны дает возможность действовать антидопинговым организациям независимо, с другой - четко регламентирует и усиливает основания для борьбы с допингом в стране, - сказал вице-премьер ТАСС. - Это очередной серьезный шаг в деле борьбы с допингом. Мы говорим о том, что никогда не было никаких госпрограмм, их быть не может. Наоборот, мы готовы двигаться в направлении усиления ответственности за употребление допинга.

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрещенный в российском спорте перечень запрещенных веществ и методов.

