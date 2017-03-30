Абдулавов и Тумасян вернулись в общую группу «Уфы»

Футболисты «Уфы» Исламнур Абдулавов и Денис Тумасян восстановились после травм и уже занимаются в общей группе, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Уфа» 1 апреля примет «Локомотив» в матче 21-го тура чемпионата России. Защитник Тумасян из-за травмы не играл со 2 октября 2016 года, а нападающий Абдулавов - с 22 октября.

«К апрельским матчам мы подходим во всеоружии. В команде все здоровы. В общую группу вернулись, в частности, Абдулавов и Тумасян. Они работали со всеми, это уже большой прогресс. В матче с «Локомотивом» они вряд ли сыграют, пока рано», - цитирует Газизова «Р-Спорт».