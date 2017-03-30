Владимир Аликин: Почему иностранный тренер ценится в десятки раз выше, чем отечественные специалисты?

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин рассказал, сколько в национальной команде получает нынешний наставник Рикко Гросс.

– Зарплата Гросса составляет более 200 тысяч евро в год, – сказал Аликин. – Оклад российских тренеров – чуть больше 100 тысяч рублей в месяц. Без претензий, но кто-нибудь может объяснить, почему иностранный тренер ценится в десятки раз выше, чем отечественные специалисты? У него выше квалификация? Какие-то серьезные тренерские успехи? Или всё дело в иностранном паспорте?

Напомним, что ранее появилась новость, что Союз биатлонистов России (СБР) продолжит сотрудничество со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом. Несмотря на неудачное выступление биатлонистов его группы на этапах Кубка мира-2016/17, руководство СБР выразило доверие старшему тренеру мужской сборной России.