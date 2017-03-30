Ван Гал ведет переговоры о возвращении в сборную Голландии

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал дал согласие возглавить сборную Нидерландов. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что сейчас 65-летний голландец ведет переговоры с Королевским футбольным союзом страны. При этом источник сообщает, что специалист может занять руководящую должность в организации, и помочь в поиске нового тренера для сборной.

Напомним, ван Гал привел национальную команду к бронзовым медалям чемпионата мира 2014 года, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед», где проработал два года.

После пяти туров отборочного турнира национальная команда занимает четвертое место в группе A, отставая на шесть очков от лидирующей Франции.

С новым тренером сборной в Голландии рассчитывают определиться к матчу с Люксембургом, который пройдет 9 июня.