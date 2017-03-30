Александр «s1mple» Костылев: Фаворитами SL i-League StarSeries Season 3 считаются Astralis

Игрок команды Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о новом тренере, о нестабильных выступлениях, о текущей форме состава, а также оценил шансы команды на SL i-League StarSeries Season 3.



«У Andi была профессиональная карьера в футболе. Он играл за «Динамо Киев» и был там капитаном. Он несет ответственность за каждого игрока. Он знает, как справиться с любым человеком. Он справедливый и строгий. Он хороший человек.



Перед The ELEAGUE Major 2017 мы тренировались хорошо, но морально проиграли. Потом был DreamHack Masters Las Vegas 2017, там у нас произошел конфликт. В Катовице тоже не справились. Сложно судить, много факторов влияет. У кого-то был лучше день, у кого-то хуже. В целом, нужно просто больше готовиться, проводить больше времени вместе.



С 24 марта мы сидим на буткемпе. Он продлится до 2 апреля, а затем начнется Starladder. У нас нет цели максимально набрать форму к «мейджору», нам ее хочется набрать как можно быстрее, чтобы попробовать победить не только там, но и на других турнирах.



Минимум на топ-4 [на SL i-League StarSeries Season 3]. Фаворитами турнира считаются Astralis, дальше SK Gaming, так как они тренируются сейчас очень много, а третья команда — это, конечно же, поляки. Они очень хорошо выступают на каждом LAN-турнире».

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