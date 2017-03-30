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Эксперт: Новый закон о букмекерах не повлияет на ситуацию с «договорняками»

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Глава юридической компании «Защита» Роман Лалаян прокомментировал подписанный президентом РФ закон, по которому букмекеры будут ежеквартально отчислять по 5% от своего дохода на развитие спортивных федераций.

- У букмекеров достаточно денег для того, чтобы компенсировать эти пять процентов. Они достаточно сильно лукавят, когда говорят, что это слишком много в связи с тем, что объемы и обороты не такие уж и большие. По сравнению с европейской практикой пять процентов - это очень выгодно, - цитирует Лалаяна Sobesednik.ru.

Тем не менее, по словам юриста, на ситуацию с договорными матчами в российском футболе новый закон повлиять не сможет.

- И тем, и другим замалчивать одинакового выгодно. Пока никто не будет пойман за руку, ничего не произойдет. Договорных матчей в России якобы нет, и я как юрист их не могу доказать. Никто не хочет помогать и предоставлять информацию. Мои жалобы касательно матчей «Урал» - «Терек» и «Коломна» - «Солярис» ни к чему не привели. Эти дела «на стопе» в МВД, там никто не хочет ничем заниматься. Максимум они опросили игроков, участвовавших в матче. Букмекеры со своей стороны не хотят выносить сор из избы. 

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