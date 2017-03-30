Сайт «Спартака» перестал работать после начала продажи билетов на матч с «Зенитом»

После начала продажи билетов на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» официальный сайт «Спартака» на некоторое время «упал». На данный момент работа сайта уже восстановлена.

Как сообщает РБК, в клубе объяснили перебои в работе сайта «техническими проблемами». Отметим, что сегодня началась продажа билетов на матч «Спартак» - «Зенит». Матч состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по Москве.

С 12:00 билеты могут приобрести владельцы сезонных абонементов. С 3 апреля будет открыта продажа для обладателей «карты болельщика», а с 5 апреля – для всех желающих.