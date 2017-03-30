Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сайт «Спартака» перестал работать после начала продажи билетов на матч с «Зенитом»

Источник:  РБККомментарии

После начала продажи билетов на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» официальный сайт «Спартака» на некоторое время «упал». На данный момент работа сайта уже  восстановлена.

Как сообщает РБК, в клубе объяснили перебои в работе сайта «техническими проблемами». Отметим, что сегодня началась продажа билетов на матч «Спартак» - «Зенит». Матч состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по Москве.

С 12:00 билеты могут приобрести владельцы сезонных абонементов. С 3 апреля будет открыта продажа для обладателей «карты болельщика», а с 5 апреля – для всех желающих.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брайан Идову: Все в «Амкаре» думают о месте в четверкеЗащитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о о целях команды на сезон.«Спартак»: Адриано тренируется индивидуально, Давыдов пройдет медобследованиеФутболисты «Спартака» готовятся к домашнему матчу 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом».«Локомотив» может использовать стадион «Фишт» в Сочи для проведения матчей и тренировок«Локомотив», возможно, будет проводить на сочинском стадионе «Фишт» между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018 году. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.Александр Заваров: Тимощук правильно сделал, приняв предложение «Зенита»Бывший полузащитник киевского «Динамо», экс-тренер сборной Украины Александр Заваров сказал, что поддерживает решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».Абдулавов и Тумасян вернулись в общую группу «Уфы»Футболисты «Уфы» Исламнур Абдулавов и Денис Тумасян восстановились после травм и уже занимаются в общей группе, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.В английском издании вышел материал о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива»Сегодня на официальном сайте английского издания Daily Mail появился материал, посвященный массовой драке российских болельщиков после окончания матча 20-го тура РФПЛ между двумя московскими клубами – «Локомотивом» и «Спартаком».«Он был педагогом, старшим другом...» В Петербурге простились с Казаченком«Он был педагогом, старшим другом...» В Петербурге простились с КазаченкомБольше 3500 человек пришли на «Петровский», чтобы проститься с Владимиром Казаченком – легендой «Зенита» и петербургского футбола.Президент «Оренбурга»: «Спартак» для нас хороший раздражитель и без дополнительного стимулированияПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о настрое команды на выездную встречу 21-го тура чемпионата России со «Спартаком», которая пройдет в понедельник.Участие защитника «Анжи» Брызгалова в матче с «Уралом» под вопросомУчастие защитника «Анжи» Сергея Брызгалова в матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» под вопросом, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.Константин Лепехин: После смерти Казаченка еще больше ощущается, что он – великий человекБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился воспоминаниями о Владимире Казаченке.Владислав Рыжков: За мат Аленичев штрафовал на 500 рублейВладислав Рыжков: За мат Аленичев штрафовал на 500 рублейХавбек тульского «Арсенала» в интервью «ССФ» вспомнил о своих именитых тренерах и жестко высказался о болельщиках «Спартака».Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублейНачалась продажа билетов на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».«Зенит» поздравил Тимощука с днем рожденияСегодня, 30 марта, празднует свой день рождения экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук. Футболисту исполняется 38 лет.Алексей Швед: Ни один баскетболист не поступил бы как Кокорин и МамаевЗащитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что серьезно относится к деньгам и старается не тратить их на глупости.Футболисты «Зенита», «Зенита-2» и Митрофанов посетили церемонию прощания с КазаченкомВ Петербурге проходит церемония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком.«Локомотив» предпримет еще одну попытку продлить контракт с МиранчукомРуководство «Локомотива» проведет еще один раунд переговоров по поводу продления контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.«В Китае Дзюбу называют Танк!» Кто рассказывает китайцам о «Зените»«В Китае Дзюбу называют Танк!» Кто рассказывает китайцам о «Зените»«Зенит» вдобавок к сайту создал аккаунты в китайских соцсетях. «Советский спорт» пообщался с тем, кто знакомит китайцев с нашим футболом.Жоаозиньо: Попасть в сборную России реальноПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России.Артем Ребров стал театраломАртем Ребров стал театраломСпартаковский голкипер осуществил свою давнюю мечту и поднялся на театральную сцену.Андрей Червиченко: Миранчук потихоньку повторяет историю КокоринаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры Алексея Миранчука.
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Китай заинтересовался матчем за шахматную корону
Другие
Виталий Мутко: Россия движется к созданию сильной законодательной базы для борьбы с допингом
Футбол
В английском издании вышел материал о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива»
Фигурное катание
Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажор
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости