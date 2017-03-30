Сайт «Спартака» перестал работать после начала продажи билетов на матч с «Зенитом»
После начала продажи
билетов на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом»
официальный сайт «Спартака» на некоторое время «упал». На данный момент работа
сайта уже восстановлена.
Как сообщает РБК, в клубе
объяснили перебои в работе сайта «техническими проблемами». Отметим, что
сегодня началась продажа билетов на матч «Спартак» - «Зенит». Матч состоится 16
апреля и начнется в 20:00 по Москве.
С 12:00 билеты могут приобрести владельцы сезонных
абонементов. С 3 апреля будет открыта продажа для обладателей «карты болельщика»,
а с 5 апреля – для всех желающих.
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