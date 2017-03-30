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Друг Клоппа может сменить Билича в «Вест Хэме»

Источник:  The SunКомментарии

Главный тренер клуба чемпионшипа «Хаддерсфилд» Дэвид Вагнер является кандидатом на пост наставника «Вест Хэма», сообщает The Sun.

По данным издания, нынешний рулевой «молотобойцев» Славен Билич летом, скорее всего, покинет свой пост. После 29-ти туров лондонский клуб занимает 12-е место в чемпионате Англии.

45-летний Вагнер - немец с американским паспортом. Он работал в дортмундской «Боруссии» с нынешним главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и является его близким другом.   

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