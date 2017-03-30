Друг Клоппа может сменить Билича в «Вест Хэме»

Месут Озил: Я не тот игрок, который будет бегать за мячом. Мои лучшие качества проявляются в атаке

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил ответил на критику со стороны экспертов, которые обвиняют его в отсутствии желания идти в отбор.