Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.

Накануне стало известно, что за нецензурную брань Месси дисквалифицирован на 4 матча.

«Слежу за Дибалой уже очень давно, и чтобы обрести полную уверенность, Дибала должен чаще выходить на поле. В любом случае, его выход на мировую арену – дело времени, поскольку Пауло – настоящий феномен. Иногда этот мальчик пытается делать вещи, которые не соответствуют итальянскому футболу. Он должен привыкнуть к другому стилю игры. Ему надо дать время на адаптацию, и он начнет прогрессировать.

На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси, Гонсало Игуаином и Серхио Агуэро. Безусловно, Месси является лучшим игроком, Игуаин, Агуэро и Дибала тоже имеют свои сильные стороны. Например, у Пауло и Лионеля ноги намного быстрее, чем у Игуаина. С другой стороны, у Гонсало больше опыта, он знает, где и когда нужно оказаться. В этом смысле Дибала отстает от своего коллеги.

Дисквалификация Месси? Думаю, его слова – это просто рефлекс. Можно сравнить это с ударом Зидана в финале чемпионата мира. Вообще, Лионель – гениальный человек, который никогда и ни на что не жалуется. Он просто плюшевый медвежонок, который очень хорошо относится к своим партнерам», – цитирует Марадону TyC Sports.