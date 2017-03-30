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Александр Заваров: Тимощук правильно сделал, приняв предложение «Зенита»

Источник:  «Комсомольская правда — Украина»Комментарии

Бывший полузащитник киевского «Динамо», экс-тренер сборной Украины Александр Заваров сказал, что поддерживает решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

«Тимощук всегда очень профессионально относился к своему делу и был очень хорошим футболистом. Я думаю, у него есть все, чтобы стать профессиональным тренером. Хотя считаю, помимо профессионализма у тренера должно быть определенное везение. Без удачи в футболе непросто. Поэтому я желаю Анатолию удачи - пусть учится и выходит на новый уровень. 

Он выбрал «Зенит», захотел вновь поработать с Луческу. Думаю, именно это сотрудничество с тренером во многом повлияло на его решение. Анатолий играл под руководством Мирчи, многое у него взял и, конечно, сейчас у него тоже многому можно поучиться.

А что делать, если в Украине Тимощук, возможно, никому не подходил? Футболу Толик посвятил всю свою жизнь, больше 30 лет, и нельзя сейчас просто так сидеть и о чем-то другом думать. Я считаю, что он все правильно сделал», - цитирует Заварова «Комсомольская правда в Украине».

В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал пять голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского клуба. 

Напомним, что сегодня Тимощуку исполнилось 38 лет.


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