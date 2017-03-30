«Локомотив» может использовать стадион «Фишт» в Сочи для проведения матчей и тренировок

«Локомотив», возможно, будет проводить на сочинском стадионе «Фишт» между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018 году. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.



«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Есть периоды времени, когда сочинские стадионы очень комфортны. Людей интересует возможность использования этого стадиона», - цитирует Чернову ТАСС.

Напомним, сейчас «Локомотив» играет на одноименном стадионе в Москве. «Фишт» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.