«Локомотив» может использовать стадион «Фишт» в Сочи для проведения матчей и тренировок
«Локомотив»,
возможно, будет проводить на сочинском стадионе «Фишт» между Кубком конфедераций 2017 года и
чемпионатом мира-2018 году. Об этом заявила министр физкультуры и спорта
Краснодарского края Людмила Чернова.
«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Есть периоды времени, когда сочинские стадионы очень комфортны. Людей интересует возможность использования этого стадиона», - цитирует Чернову ТАСС.
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