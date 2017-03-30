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Антон «kibaken» Колесников покинул Team Spirit

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Антон «kibaken» Колесников покинул состав Team Spirit по CS:GO.

Причиной такого решения послужило отсутствие прогресса и результативности команды.

«Друзья, сегодня для Team Spirit настал день важных и волевых решений. Менеджмент организации, как и сами игроки, всегда придерживался точки зрения, что замены в ростере не решают основных проблем команды. Однако, уже в течение длительного периода наш состав по CS:GO не показывает желаемых результатов, что сильно противоречит амбициям как наших игроков, так и организации. Обсудив все за и против, мы пришли к совместному выводу о необходимости кардинальных перемен. Именно поэтому сегодня мы вынуждены попрощаться с Антоном «kibaken» Колесниковым. Этому составу Team Spirit уже около года. Ребята прошли вместе через многие профессиональные и личные испытания, которые не раз доказали, что Антон — отличный игрок и хороший человек. Мы не сомневаемся, что kibaken скоро проявит себя в новом коллективе. CS:GO состав Team Spirit, в свою очередь, продолжает усердно тренироваться, поскольку основной целью для нас был и остается выход на мажор в Польше!», — прокомментировал менеджер состава Руслан Бугрын.

Колесников выступал за Team Spirit с июня 2016 года.

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