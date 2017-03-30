«Спартак»: Адриано тренируется индивидуально, Давыдов пройдет медобследование

Футболисты «Спартака» готовятся к домашнему матчу 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

В расположение команды вернулись игроки национальных сборных, которые со своими партнерами провели сегодня тренировку на поле и занятие в тренажерном зале.

Нападающий Луис Адриано по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Не тренировался форвард Денис Давыдов, у которого выявлено повреждение мышц бедра. В пятницу он пройдет медицинское обследование.

Встреча «Спартак» - «Оренбург» пройдет 3 апреля, начало - в 19:30 мск.