Владимир Плющев: Игроки команды Знарка более высокого класса, чем молодые ребята «Локомотива
Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев поделился впечатлениями от противостояния «Локомотив» - СКА в финале Западной конференции.
- Ярославцы не уступали СКА в организации игры. По крайней мере, играя по той схеме, которую они предложили питерцам, «Локомотив» создал определенные проблемы СКА с реализацией моментов, счет игр говорит сам за себя. «Локомотив» в некоторых нюансах игры был слабее и менее точен, это в итоге повлияло на исход серии. Игроки команды Знарка более высокого класса, чем молодые ребята «Локомотива, - отметил Плющев в интервью ТАСС.
Напомним,
что в финальной серии Западной конференции
СКА переиграл «Локомотив» со счетом
4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Второй
финалист турнира определится в серии
между магнитогорским «Металлургом» и
казанским «Ак Барсом». После трех матчей
«Магнитка» ведет в противостоянии со
счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 30 марта
в Казани.