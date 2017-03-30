Владимир Плющев: Игроки команды Знарка более высокого класса, чем молодые ребята «Локомотива

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев поделился впечатлениями от противостояния «Локомотив» - СКА в финале Западной конференции.

- Ярославцы не уступали СКА в организации игры. По крайней мере, играя по той схеме, которую они предложили питерцам, «Локомотив» создал определенные проблемы СКА с реализацией моментов, счет игр говорит сам за себя. «Локомотив» в некоторых нюансах игры был слабее и менее точен, это в итоге повлияло на исход серии. Игроки команды Знарка более высокого класса, чем молодые ребята «Локомотива, - отметил Плющев в интервью ТАСС.

Напомним, что в финальной серии Западной конференции СКА переиграл «Локомотив» со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Второй финалист турнира определится в серии между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». После трех матчей «Магнитка» ведет в противостоянии со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 30 марта в Казани.

