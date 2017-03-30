Брайан Идову: Все в «Амкаре» думают о месте в четверке
Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о о целях команды на сезон.
– Задачу официально нам не объявляли, но у каждого в голове сидит мысль забраться на четвертое место. Эта цель у каждого из нас внутри. Об этом громко не объявлялось, но все мы думаем о месте в четверке, – отметил футболист.
Полное интервью с Брайаном Идову в ближайшее время читайте на нашем сайте и в следующем номере «Советского спорта».
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