Брайан Идову: Все в «Амкаре» думают о месте в четверке

Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о о целях команды на сезон.

– Задачу официально нам не объявляли, но у каждого в голове сидит мысль забраться на четвертое место. Эта цель у каждого из нас внутри. Об этом громко не объявлялось, но все мы думаем о месте в четверке, – отметил футболист.

Полное интервью с Брайаном Идову в ближайшее время читайте на нашем сайте и в следующем номере «Советского спорта».