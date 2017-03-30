Петр Порошенко: Ситуация с Зозулей – результат пропагандистской компании в духе гибридной войны России против Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Они
обсудили ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей.
«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной
пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины, заявил
президент во время встречи с премьером Рахоем. Он также поблагодарил испанское
правительство за четкую позицию в поддержку украинского футболиста», - написал
на своей странице в Facebook пресс-секретарь
Порошенко Святослав Цеголко.
Напомним,
что Зозуля не стал игроком «Райо Вальекано» из-за протестов болельщиков клуба,
связанной с политической позицией игрока и его помощью украинской армии.
Болельщики обвиняли его в неонацизме, хотя сам футболист и его агент
категорически отрицали эти обвинения. В итоге арендный контракт
был расторгнут, а за «Бетис» он не имеет права играть до конца сезона.
В ФИФА ранее разрешили Зозуле перейти в другой клуб из чемпионата, где сезон
еще не начался. Пока что футболист остается без клуба.
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