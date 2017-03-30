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Петр Порошенко: Ситуация с Зозулей – результат пропагандистской компании в духе гибридной войны России против Украины

Источник:  FacebookКомментарии

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Они обсудили ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей.

«Ситуация с Романом Зозулей  является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины, заявил президент во время встречи с премьером Рахоем. Он также поблагодарил испанское правительство за четкую позицию в поддержку украинского футболиста», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Напомним, что Зозуля не стал игроком «Райо Вальекано» из-за протестов болельщиков клуба, связанной с политической позицией игрока и его помощью украинской армии. Болельщики обвиняли его в неонацизме, хотя сам футболист и его агент категорически отрицали эти обвинения. В итоге арендный контракт был расторгнут, а за «Бетис» он не имеет права играть до конца сезона.

В ФИФА ранее разрешили Зозуле перейти в другой клуб из чемпионата, где сезон еще не начался. Пока что футболист остается без клуба.


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