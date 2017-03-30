Александр Свитов примет участие в четвертом матче против «Металлурга»
Капитан «Ак Барса» Александр Свитов примет участие в четвертом матче полуфинальной серии против магнитогорского «Металлурга».
Информация об этом появилась в официальном аккаунте казанского клуба в Twitter.
Кадр дня! #АКБММГ pic.twitter.com/ZM8ualGhTq— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) 30 марта 2017 г.
Напомним, что из-за травмы капитан «Ак Барса» пропустил шестую игру серии 1/4 финала с «Авангардом» и первые три встречи серии против «Металлурга».
Добавим, что в финальной серии Западной конференции СКА переиграл «Локомотив» со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Второй финалист турнира определится в серии между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». После трех матчей «Магнитка» ведет в противостоянии со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 31 марта в Казани. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.