Брайан Идову: Гаджиев – ментор, профессор. Он тренер-тактик

Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову охарактеризовал главного тренера своей команды Гаджи Гаджиева.

– Успехи клуба – заслуга Гаджи Гаджиева. Как охарактеризуете своего тренера?

– Ментор, профессор! Он тренер-тактик. Мы изучаем много теории. Гаджи Муслимович не чурается останавливать тренировочный процесс и указывать нам на ошибки. Плюс он прекрасный психолог: если необходимо – он обязательно поговорит с тобой индивидуально. Да и мотиватор он хороший, заводит перед игрой будь здоров, – отметил Идову.

Полное интервью с Брайаном Идову в ближайшее время читайте на нашем сайте и в следующем номере «Советского спорта».