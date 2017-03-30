Брайан Идову: Мной интересовались клубы из Франции и МЛС

Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал о некогда возможных вариантах переезда в зарубежный клуб.

– Пару-тройку лет назад мной интересовался клуб из МЛС. Тогда, мне казалось, эта лига еще не была такой распиаренной, как сейчас. Теперь МЛС – очень приятный и самобытный турнир.

Был у меня вариант и с клубом из Франции. Меня приглашали на сбор, но в этот момент был сбор у «Амкара», и я посчитал нужным остаться с командой. Плюс, это просто нечестно: уезжать на просмотр в другой клуб, когда твой готовится к чемпионату.

– Клуб назовете?

– Скажу лишь, что он из Лиги 1, – ответил футболист.

Полное интервью с Брайаном Идову в ближайшее время читайте на нашем сайте и в следующем номере «Советского спорта».