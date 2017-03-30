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Эрнан Креспо: Что происходит с Игуаином? Думаю, этот вопрос стоит задать психологу

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, не забивший пенальти в финале Кубка Америки-2016, испытывает некоторые проблемы.

«Что с ним происходит? Думаю, этот вопрос стоит задать психологу. Если мы говорим о его технике, то здесь нет никаких вопросов. Однако, с настроем у этого игрока есть определенные проблемы. Вообще, такое может произойти с любым человеком.

На мой взгляд, тренер должен понять, есть ли силы у игрока преодолеть свои ошибки в решающих матчах. Сможет ли он забыть о них? Подобные вещи всегда важнее техники», – цитирует Креспо Football Italia.

Отметим, что в финале ЧМ-2014 Игуаин не сумел реализовать выход один на один при счете 0:0. В конечном итоге, сборная Аргентины уступила команде Германии в дополнительное время (0:1).

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