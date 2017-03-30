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Польский форвард Теодорчик перешел в «Андерлхет» на постоянной основе

Источник:  ФК «Андерлехт»Комментарии

«Андерлехт» подписал контракт с польским нападающим Лукашем Теодорчиком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт будет действовать до лета 2020 года. Ранее он выступал за «Андерлехт» на правах аренды, принадлежа киевскому «Динамо». Теперь же бельгийский клуб выкупил его контракт. Ранее была информация, что за выкуп «Андерлехт» заплатит 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний Лукаш Теодорчик провел 41 матч за «Андерлехт» и забил 28 мячей при четырех голевых передачах.

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