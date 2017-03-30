Григорий Панин: Увольнение Квартального стало неожиданностью
Защитник ЦСКА Григорий Панин подвел итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.
Напомним, армейцы выиграли регулярный чемпионат, но втором раунде Кубка Гагарина уступили «Локомотиву». После этого главный тренер Дмитрий Квартальнов был отправлен в отставку.
«Для меня в большой степени стало неожиданностью увольнение Дмитрия Квартального из ЦСКА. Ведь он был три года в команде и многое сделал для команды и для клуба в целом. Хотя об этом шли разговоры, так как итоги сезона оказались неудовлетворительными. Конечно, есть большой и глубокий осадок от этого сезона. Мы опять выиграли регулярный чемпионат, но вылетели во втором раунде плей-офф. Это большая неудача. В каких-то сезонах нам не хватало одного или двух шагов до заветной цели, а здесь мы вообще не дошли», - сказал Панин.