Валерий Каменский: Мастеров у СКА оказалось больше

Олимпийский чемпион 1988 года, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал результаты финальной серии Западной конференции КХЛ. Напомним, что СКА выиграл серию со счетом 4-0.

«В этой серии обстоятельства сложились против «Локомотива». Ярославцам не хватило опытных исполнителей, которые могли бы реализовать свои моменты. Мастеров у СКА оказалось больше.

Тот факт, что СКА и «Металлург» проиграли лишь по одному матчу в течение плей-офф, говорит лишь о том, что эти команды на данный момент являются одними из сильнейших в лиге. К тому же, «Металлургу» сегодня предстоит встретиться с «Ак Барсом», так что еще посмотрим, в хоккее может случиться все что угодно», – цитирует Каменского Lenta.ru.

Напомним, что в четвертом матче СКА победил со счетом 2:1.