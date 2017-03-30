Валерий Каменский: Мастеров у СКА оказалось больше
Олимпийский чемпион 1988 года, обладатель Кубка
Стэнли Валерий Каменский прокомментировал результаты финальной серии Западной
конференции КХЛ. Напомним, что СКА выиграл серию со счетом 4-0.
«В этой серии обстоятельства сложились против «Локомотива». Ярославцам не хватило опытных исполнителей, которые могли бы реализовать свои моменты. Мастеров у СКА оказалось больше.
Тот факт, что СКА и «Металлург» проиграли лишь по одному матчу в течение плей-офф, говорит лишь о том, что эти команды на данный момент являются одними из сильнейших в лиге. К тому же, «Металлургу» сегодня предстоит встретиться с «Ак Барсом», так что еще посмотрим, в хоккее может случиться все что угодно», – цитирует Каменского Lenta.ru.
Напомним, что в четвертом матче СКА победил со счетом 2:1.
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.). 29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция